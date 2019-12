Rufisque / Augmentation du prix de l’électricité : « C’est juste des mécontents qui sont dans les rues pour protester, mais ils savent pertinemment ce qui se passe réellement dans le pays » (Omar Guèye, MCT)

Venu présider la cérémonie de remise de matériel aux hôpitaux, établissements scolaires, et des ASC de la commune de Bambilor, le ministre Oumar Guèye n’a pas manqué d’évoquer la situation délétère causée par l’augmentation des prix de l’électricité. Selon lui, « Les mauvais souvenirs des délestages intempestifs de 2011 sont encore vivaces dans les esprits. Le président de la République Macky Sall, a fait des efforts considérables dans le domaine de l’énergie. Le Sénégal est autosuffisant surtout avec la Baraka du pétrole et du Gaz. »



Le ministre des Collectivités Territoriales et Maire de la commune de Sangalcam a profité de cette occasion pour apporter des précisions sur l’augmentation du coût de l’électricité. « C’était le Chef de l’Etat qui a subventionné l’électricité. Mais actuellement, on a décidé que seul une frange de la population qui en a les moyens, va payer plus. Les plus démunis vont continuer de payer comme avant. C’est la réalité », a-t-il déclaré. Alors ces manifestations sont l’œuvre de personnes malintentionnées... C’est juste des mécontents qui sont dans les rues pour protester, mais ils savent pertinemment ce qui se passe réellement dans le pays », a t-il ajouté lors de cette manifestation organisée par le député-maire Ndiagne Diop dans sa localité.