Rufisque / Assemblée générale extraordinaire : Abdoulaye Dièye, DG de l’AIBD gâte les Femmes de la FEDES.

L’Association Femme Développement Solidarité (FEDES) de Rufisque, s’est réunie ce samedi 30 décembre au CNFA pour la 3ème Assemblée générale extraordinaire.

Cette cérémonie qui a permis l’installation du nouveau bureau de ladite association, a été placée sous le haut parrainage du directeur de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass, Abdoulaye Dièye. Le parrain du jour a été très généreux avec ces braves dames du FEDES qui s’activent dans les secteurs de l'aviculture, de l’agriculture, de la couture et du transport.

Le directeur de l’AIBD a casqué la somme de 5 millions de FCFA pour renforcer les acquis de ces femmes entrepreneurs. « Je suis là aujourd’hui pour vous soutenir, vous les femmes, car depuis des années je suis dans ce secteur. Je peux même dire que l’entrepreunariat des femmes c’est mon domaine de prédilection, d’autant plus que je suis là suite à la demande de mon ami et frère, le député Souleymane Ndoye qui est très social. Et c’est sous l’impulsion du chef de l’État Macky Sall qui a toujours misé sur les femmes et les jeunes. Son bilan matériel n’est plus à démontrer. Ainsi, pour accomplir son ambition, on doit tout faire pour matérialiser la continuité qui sera l’élection de notre candidat Amadou Ba au premier tour, au soir du 25 février 2024 », a-t-il souligné sous les applaudissements nourris des femmes. Le directeur général de l’AIDB a aussi profité de l’occasion pour annoncer d’autres opportunités qui seront accessibles à ces femmes via les activités sociales dudit aéroport. Une annonce qui a été bien accueillie pour ces centaines de femmes membres de la FEDES...