Rufisque /Assemblée extraordinaire FEDES: «Vous êtes un maillon essentiel dans l’économie sociale et solidaire, la FEDES est un exemple à suivre »( Zahra Iyane Thiam/ DG Acepex )

La 3eme assemblée générale extraordinaire de l’Association Femmes développement Solidarité ( FEDES) de Rufisque a eu lieu ce samedi 30 décembre au CNFA. La marraine du jour , l’ancienne Ministre de la Microfinance et de l’Economie , sociale et solidaire , actuellement directrice général de L'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), , Zahra Iyane Thiam Diop , a salué le courage des femmes qui ont tout fait pour honorer leur engagement lors du premier financement de 20 millions de FCFA de la FEDES. « Je suis très fières d’être là aujourd’hui à côté de mon frère , Abdoulaye Dieye et de mon oncle Souleymane Ndoye , qui bénéficie de la confiance du chef de l’Etat Macky Sall et de son Premier ministre Amadou Ba . Je suis fière d’être là aujourd’hui un an après. C’est pourquoi pour montrer ma fierté, je vous offre 2000 poussins et un billet pour La Mecque », a - t- elle annoncé . A l’en croire l’Asepex est prête à travailler avec les femmes de la FEDES si ces dernières s’organisent et se formalisent . « L’Asepex qui a pour mission globale de favoriser le développement continu et durable des exportations sénégalaises, ne pourra pas travailler avec vous tant que vous serez dans l’informel . On fera tout notre possible pour vous accompagner dans cette formalisation . Alors vous pourrez participer dans les salons et les expositions . Ce que vous êtes en train de faire est très remarquable. Vous êtes un maillon essentiel dans l’économie sociale et solidaire et la FEDES de Rufisque est un exemple à suivre . Aujourd’hui vous avez la présence de deux directeurs généraux . Si vous continuez dans cette dynamique, l’année prochaine c’est le président de la République qui sera là », a annoncé la directrice générale de l’Acepex et marraine de cette 3eme assemblée générale extraordinaire de la FEDES .