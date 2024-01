Rufisque / Arbre de Noël : Le mouvement Rufisqu'Elles distribue 1106 cadeaux aux enfants vulnérables et aux femmes leaders.

Après une tournée de sensibilisation effectuée ce Dimanche à l'endroit des enfants atteints de déficience mentale, des enfants vulnérables, ceux qui traînent une maladie chronique, ou encore d'un handicap, le mouvement Rufisqu'Elles a célébré ce samedi l'enfant à travers un arbre de Noël dans une ambiance festive et populaire. Ce sont au total 1106 emballages de cadeaux qui ont été distribués aux enfants qui traînent une pathologie, aux meilleurs élèves issus des établissements scolaires du département de Rufisque et aux femmes entrepreneures.



Selon la présidente de l'association Rufisqu'Elles, Taurelle Madior Fall, cette activité entre en droite ligne dans leur dynamique d'apporter un sourire aux enfants qui peinent à mener une vie correcte. "C'est une façon de célébrer l'enfance, les meilleurs élèves du département de Rufisque, les enfants nés et vivant avec un handicap, mais également mettre un sourire sur le visage de tous les enfants, notamment du quartier Arafat", a-t-elle fait valoir, ajoutant qu'elles vont faire tout le tour du département pour promouvoir une vision inclusive de l'entrepreneuriat féminin, lutter pour l'intégration professionnelle des minorités visibles et contre les violences faites aux femmes.





Au cours de la cérémonie de remise des cadeaux qui célèbre aussi l'égalité des chances, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, Ismaïla Madior Fall, responsable politique de l'APR, a félicité le mouvement Rufisqu'Elles pour cette initiative qui a une dimension importante. "Cette activité est l'une des meilleures que l'on puisse mener dans cette vie. Parce que cet événement célèbre l'enfant. Il cherche à rendre heureux les enfants. Il se soucie également des enfants", a jugé le ministre, assurant que le mouvement Rufisqu'Elles est au service des enfants, et qu'ils bénéficieront aussi de son soutien, "car les enfants sont l'avenir."