Rufisque: Apres qu'un de leur bus ait heurté violemment un enfant de 3ans, Dakar Dem Dik, laisse les frais d'hospitalisations aux mains des parents.

Les faits se sont produits, le lundi 24 Juin aux environs de 17 h aux HLM de Rufisque. En effet, un bus de la ligne 220 Numéro T9233, a violemment heurté un enfant âgé á peine de 3ans et demi, occasionnant des blessures graves, deux fractures et un trauma. Depuis le jour de l'accident, cela fait une semaine, aucun geste de la part des responsables de Dakar Dem DIK. Et pourtant la société, avait envoyé un huissier á l’hôpital de Diamniadio, pour dit-il" juste constater". A part lui aucun responsable ne s'est rendu á l'hôpital pour ne serait-ce rendre visite á l'enfant. Pire encore, tous les frais liés á la prise en charge des soins de l'enfant sont entièrement á la charge des parents. Le papa désemparé, n'arrive plus á joindre l'huissier qui ne répond même plus á ses appels. Le mutisme des autorités de la société inquiète de plus en plus les parents, surtout avec des factures, qui sont de plus en plus salées,