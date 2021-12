Rufisque : Après le saccage du stade, Teungueth FC débloque plus de 20 millions FCFA pour réfectionner « Ngalandou Diouf ».

Suite au saccage du stade de Ngalandou Diouf de Rufisque, le 07 décembre dernier, lors du match de navétanes qui opposait l’ASC Thiawlène à celle de Guiff, la direction de Teungueth FC a décidé de retaper l’infrastructure. D’après une source digne de foi, les travaux ont déjà été entamés sur le site. Un chantier qui, normalement devrait être bouclé d’ici quelques jours, renseigne la même source interpellée par Dakaractu.



C’est ainsi que différentes réparations et restaurations seront apportées à ces compartiments du stade : Le remplacement des parties brûlées de la pelouse synthétique, des buts endommagés, des bancs de touche et des vestiaires qui sont en train d’être remis à neuf (7. 100 chaises offertes par la FSF.)



Parmi ces travaux estimés à un peu plus de 20 millions de francs CFA (compte non tenu des 300 mètres carré de gazon et des cages servant de buts) débloqués par le club Rufisquois, il faudra ajouter la réfection de la mosquée du stade et une nouvelle couche de peinture pour redonner à Ngalandou Diouf un visage plus attrayant après les sombres incidents entre supporters, qui avaient aboutis à la mort d’une personne.



Actuel leader de la ligue 1 sénégalaise, Teungueth FC qui doit normalement jouer ses matches à domicile au stade Amadou Barry, suite au saccage de son fief (Ngalandou Diouf), pourrait très rapidement retrouver son terrain fétiche…