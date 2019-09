Rufisque : Après l’opération de nettoiement, le marché central renoue avec l’insalubrité et le désordre.

Un peu plus d'un mois, après la grande offensive menée par le préfet du département de Rufisque, contre l'insalubrité et l'encombrement du marché central, Dakaractu est retourné sur les lieux, pour voir le degré d'application de la batterie de mesures qui avaient été prises devant le Ministre de l'Urbanisme, de l'habitat et de l'hygiène publique. Des entretiens que nous avons eus avec les acteurs, le constat est le même. Le manque de suivi est mis en branle par les vendeurs qui s’activent au marché au poisson et de viande. L’évacuation des ordures, l’éclairage des lieux et le manque d’infrastructures sont listés par les acteurs qui attendent la matérialisation des engagements des autorités. Incursion au marché central de Rufisque...