Rufisque / Aide Alimentaire : En appui à l'État, Souleymane Ndoye offre 80 tonnes de produits alimentaires aux 12 communes du département.

Les actions de soutien se poursuivent dans le département de Rufisque. Souleymane Ndoye, responsable politique à l’APR et Administrateur Délégué de la Société Senegindia, renforce le panier des ménagères en cette période de crise sanitaire où la quasi-totalité des ménages sont devenus vulnérables, en octroyant aux 12 communes du département et certains quartiers ciblés, des produits alimentaires constitués de 40 tonnes de pomme de terre et de 40 tonnes d’oignon.



De ce fait, chaque commune recevra 2 tonnes de produits. Et, pour appuyer l'Etat, qui va aider les ménages vulnérables, le responsable politique de l'APR et président du conseil départemental, M. Souleymane Ndoye, a offert au CDGP de Rufisque, 5 tonnes d'oignon et 5 tonnes de pomme terre. Selon Ass Mamoune Sèye, membre du comité départemental de lutte contre l’épidémie, « c’est un geste noble qui va renforcer les actions que va mener le chef de l’Etat Macky Sall à l’endroit des ménages. Souleymane Ndoye est un membre très actif du comité qu’il a déjà soutenu avec une somme de 10 millions de FCFA et des produits d’hygiène pour renforcer la lutte au niveau des quartiers. »



Venu prendre les 2 tonnes qui constituent la dotation de la commune de Sendou, le Maire Daouda Diaw, a salué cette initiative qui va renforcer les efforts déjà consentis par la municipalité. Selon le maire, « Sendou est une petite commune certes, mais avec une population très dense. Avec cette crise qui oblige les populations à respecter les mesures, les ménages sont devenus vulnérables. Avec cette dotation, nous ciblerons tous les habitants de Sendou. Chaque ménage aura sa part », a-t-il ajouté lors la remise des produits qui s’est tenue ce 12 avril à Rufisque…