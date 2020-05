Rufisque / Aïd El Fitr 2020 : « Les musulmans doivent être au service de l'Islam » (Imam Serigne Abdou Ka)

La communauté musulmane de Rufisque, à l'instar des autres sur l’étendue du territoire national, a diversement célébré l'Aïd El Fitr ce dimanche 24 mai 2020. En effet, la plupart des grandes mosquées de la ville n'ont pas ouvert leurs portes, malgré la levée de l'interdiction. Ainsi, la grande majorité a célébré la fête à la maison.

Cependant à la grande mosquée du champ de courses, communément appelée « Jakaay Mouride », la priere a bien eu lieu aux environs de 10 heures, dirigée par l'imam ratib Serigne Abdou Ka.

Le comité départemental a mis en place tout le dispositif nécessaire pour permettre aux fidèles de faire leur prière dans de meilleures conditions de sécurité tout en respectant la distanciation sociale, le port du masque, le lavage des mains, l’utilisation de gel hydro alcoolique etc...

Occasion pour l’imam à travers son porte-parole, Djiby Guèye, de revenir sur le comportement que doivent avoir les musulmans en cette période difficile. Selon lui, « les musulmans doivent être unis et se comporter de la même manière dans le bonheur comme dans le malheur. »

Il a également recommandé aux musulmans d’être au service de l'islam et de se sacrifier davantage pour la solidarité, la cohésion sociale et le triomphe de l'Islam.

Pour terminer, l'imam Serigne Abdou Ka a lancé un appel à tous les fidèles musulmans, notamment les mourides, pour apporter leur soutien financier dans la construction de cette grande mosquée.