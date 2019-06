Rufisque/Aïd El-Fitr 2019 : L'imam Ratib Saliou Bamar Ndiaye s'attaque aux maux de la société.

Comme partout dans le pays, la grande majorité des musulmans de Rufisque, a célébré ce Mercredi 05 juin 2019, la fête de l'Aïd El-Fitr, communément appelée Korité.

La prière qui s'est tenue à la grande mosquée de Rufisque, a été dirigée par l'Imam Ratib Saliou Bamar Ndiaye, en présence de plusieurs notablités coutumières et religieuses. Dans son sermon, l'Imam Ratib de Rufisque, s'est attaqué aux maux qui gangrènent notre société.

Selon lui, "il faut que les uns et les autres, aient à l'esprit leur après-vie. Il nous faut repenser notre vie en société. Il nous faut lutter contre l'insécurité, contre les violences faites aux femmes et l'indiscipline. Il nous faut surtout insister sur l'éducation de nos enfants".

Il finira son sermon par des prières pour un Sénégal uni et prospère. Quant au Ministre d'État, M. Ismaïla Madior Fall, il a sacrifié à la tradition dans son fief de Arafat...