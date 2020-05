Rufisque/Affrontements au marché central : On a frôlé le pire.

Ce qui s'est passé hier à Rufisque, est un précédent extrêmement dangereux.

Sur une vidéo qui circulent dans les réseaux sociaux, les ambulants ont chassé les employés municipaux jusqu'à la mer. Ces derniers se sont jetés à la mer en bon Rufisquois pour échapper à un lynchage en règle et une mort certaine. Ces ambulants en colère ont aussi incendié le bâtiment de la mairie de Rufisque et calciné deux véhicules.

Pour rappel, les commerçants ont laissé éclater leur colère après qu'un des leurs ait été poignardé par les agents municipaux qui ont en charge la surveillance du marché. En plus de faire 09 blessés parmi les surveillants, les commerçants ont fait d’énormes dégâts dans la ville.