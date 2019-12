Rufisque / AG UJDAN : « Nous devons aider la jeunesse à relever les défis auxquels elle est confrontée dans notre société » (Pape Mbaye, Resp /Départemental de la jeunesse PIT)

L’assemblée générale de renouvellement du secrétariat exécutif de la structure qui regroupe la jeunesse du parti PIT n’était pas de tout repos. Les jeunes qui se sont donnés rendez-vous au CNFA de Rufisque pour choisir les membres du bureau exécutif de l’UJDAN, ont eu du mal à accorder leurs violons. Une situation qui est tout à fait normal selon Pape Mbaye, le responsable du département de la jeunesse du PIT. Venu superviser cette rencontre, ce dernier a annoncé : «Nous sommes des révolutionnaires. Les désaccords sont inhérents à la vie. Une vie en communauté sans désaccord n’existe pas. Je rappelais aux jeunes que s’organiser c’est accepter des contraintes sur sa liberté. Si on est membre de ce parti, on est soumis aux décisions de ce parti. » L’UJDAN qui a vu le jour en 1979, a une mission plus exhaustive et ces jeunes sont conscients de leurs missions surtout actuellement où les enjeux sont de taille a t-il ajouté. «Nous devons aider la jeunesse à relever le défi auquel elle est confrontée dans notre société », selon toujours le responsable du département de la jeunesse du PIT, par ailleurs membre du bureau de ce parti travailliste se prononçait en marge de l’Assemblée Générale de l’UJDAN qui s’est tenue ce 28 décembre à Rufisque.