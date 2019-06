Rufisque / 32e édition de la semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la drogue : Plus de 4T de drogues incinérées (images)

Comme à l’accoutumée, dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la drogue prévue du 24 au 29 Juin 2019 et à la veille de la journée de lutte contre la drogue qui aura lieu le 26 Juin, il a été organisé ce 24 Juin 2019 une opération d’incinération de drogues en présence de M. Ibrahima Sakho, secrétaire général du ministère de l’intérieur, du gouverneur de la région de Dakar, du préfet de Rufisque, du sous préfet et de l’ensemble de ses collaborateurs, mais surtout sous l’œil vigilant des acteurs principaux que sont la police, la douane et la gendarmerie... Le Sénégal, qui a opté pour le procédé de l’incinération, a mis au feu 4046 kg de chanvre indien pour la seule région de Dakar. Selon M. Sakho, l’année dernière la quantité de drogue incinérée était de plus de 3000 kg. Ce dernier compte sur la presse pour que cette manifestation soit portée à la connaissance du grand public " en vue de nous aider à faire reculer la pratique, le commerce et l’usage de la drogue. Nous voulons montrer à l’opinion que la drogue est dangereuse et qu’elle n'est pas destinée à l'usage humain." Toujours selon lui, "le Sénégal a opté pour le procédé de l’incinération et cette incinération se fait de façon régulière et c’est même une activité devenue classique.

Aujourd’hui nous avons incinéré ici de la drogue provenant de nos services à Dakar, mais aussi des autres circonscriptions avec les gouverneurs des régions, notamment le gouverneur et ses collaborateurs vont également sacrifier á la tradition".

D’après M. Matar Diop, contrôleur général de la police et coordinateur de comité international de lutte contre la drogue (CILD), Dakar est une zone de transit pour la drogue destinée à l’Europe, il faut donc dira être vigilant.

Le thème retenu cette année est "la prévention contre l'usage de drogues en milieu scolaire : Une approche inclusive pour la préservation de l'avenir de la jeunesse Sénégalaise."