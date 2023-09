Rufisque/ 07 ans après la disparition de Mbaye Jacques Diop : Le vibrant hommage des femmes de sa famille politique

11 Septembre 2016, 11 Septembre 2023 il y a exactement 7ans que la faucheuse a arraché le président fondateur du parti, le Parti Progrès pour la Citoyenneté (PPC), Mbaye Jacques Diop du monde des vivants. En ce jour anniversaire de son décès, sa famille politique à travers le réseau des femmes dénommé Saam Koloré ak Mbaye Jacques Diop, a organisé une journée de commémoration dédiée au défunt député, maire de ville de Rufisque, Mbaye Jacques Diop pour formuler des prières et se souvenir de l'homme qui a tout donné à Rufisque.



Cette initiative des femmes cherche également à rappeler aux jeunes générations à la population Sénégalaise particulièrement celle de Rufisque qui était Mbaye Jacques Diop et ses œuvres durant sa vie.



"Je pense que c'est un homme dont le parcours politique a démontré qu'il avait le Sénégal chevillé au corps. Il a été parmi les premiers acteurs qui ont réclamé l'indépendance du Sénégal devant le général De Gaulle. Au-delà de ça il a été un acteur multidimensionnel, maire de la ville de Rufisque 1987 à 2001, député pendant près de 25 ans. C'est un homme qui a tout fait pour Rufisque qui a cheminé avec des hommes et des femmes, avec qui, ils avaient entretenu des relations filiales. C'est le sens de cette commémoration. Parce que ces femmes qui aujourd'hui sont initiatrices de cette belle mobilisation sont des femmes qui ont connu Mbaye Jacques Diop alors qu'elles avaient 14 à 15 ans", a rappelé son ancien directeur de cabinet, Seydou Diouf lors de la cérémonie qui s'est tenue à la salle des fêtes de Rufisque.



Seydou Diouf l'actuel secrétaire général du PPC n'a pas manqué de lister quelques unes des réalisations de Mbaye Jacques Diop. "Si Rufisque a pu avoir une gare routière, l'hôpital Youssou Mbargane Diop, les abattoirs, le stade Ngalanou Diouf, les milliers de parcelles distribuées aux populations, tout ceci c’est Mbaye Jacques Diop qui l'a fait. Il a aussi recruté beaucoup de jeunes Rufisquois. Mbaye Jacques Diop a même à la limite sacrifié sa famille pour Rufisque. Mbaye Jacques Diop a toujours été loyal", a-t-il témoigné

"Au regard de ce que notre Mbaye Jacques Diop a joué comme rôle et contribution dans le développement de Rufisque et du Sénégal, je pense qu'il méritait effectivement que cette journée lui soit dédiée. Mbaye Jacques Diop est un grand Rufisquois, un grand Sénégalais à qui il faut rendre hommage et qu'on ne doit pas oublier", a soutenu le garde des sceaux Ismaïla Madior Fall qui a assisté à la cérémonie. Le parcours du défunt a été passé en revue par Abdou Mbow, 4ème vice président de l'Assemblée nationale.