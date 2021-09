Comme chaque année, à la veille de la rentrée des classes, le maire de la commune de Rufisque Ouest, M. Alioune Mar, rencontre les directeurs et chefs d’établissement de sa commune afin de voir avec eux les difficultés à surmonter pour une bonne rentrée scolaire.



La rencontre qui s’est tenue dans la salle de délibération du Conseil municipal, a permis aux directeurs d’école de faire l’état des lieux dans leurs écoles et de ce fait exprimer des besoins afin de résoudre les problèmes. Des difficultés qui ont pour nom, inondation, désherbage, désinfection des classes, entre autres.



Sur l’ensemble de ces questions, le maire s’est engagé dans un bref délai à rendre accessibles et praticables toutes les écoles. Pour permettre un ''Ubbi Tey Jàng Tey’’ effectif dans la commune, le maire s’est aussi engagé à doter les écoles de petit matériel pour les élèves. En cette période de covid, des kits sanitaires seront mis à la disposition des écoles...