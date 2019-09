Rufisque : « Mountaga Sy ne doit plus rester à la tête de l'APIX. Les Rufisquois ne vont plus parler, ils vont agir » (Bara Diouf, C. C. D. A.T)

Depuis le début de l'hivernage, les Rufisquois souffrent á chaque goutte d'eau qui tombe. Le TER coupable désigné de leurs malheurs est pointé du doigt. Et la derniere sortie du DG de l'APIX, M. Mountaga Sy, est sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le tunnel. En outre, la fermeture de la route communément appelé "Layousse", l'absence de passerelles et autres désagréments causés par le même TER, ont poussé les membres du "collectif citoyen Djog Ar Teungeth" à tirer la sonnette d'alarme. Selon leur porte-parole du jour, M. Bara Diouf, "Mountaga Sy ne doit plus rester à la tête de l'APIX." Avant d'avertir : "Les Rufisquois ne vont plus parler, ils vont agir".