« Rue Abdoulaye Diaw » : Le reporter sportif salue la « fidélité » des anciens sportifs.

Le quartier Sicap s'est doté d’une rue au nom de El Hadji Abdoulaye Diaw. La cérémonie de pose de plaque a eu lieu ce vendredi. Dès 11h, la famille du reporter sportif, une partie de la population de Sicap, d’anciens sportifs et d’anciens ministres étaient présents pour cette cérémonie empreinte d'émotion. Le Doyen Laye Diaw a salué « la fidélité sans faille » aux valeurs sportives et humaines des anciens sportifs et leur « loyauté intransigeante » à sa personne...