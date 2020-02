Rts : Le Drh à l’origine de protestations des syndicalistes avait présenté sa démission depuis le 31 janvier

La Section Synpics de la Rts qui entendait faire une sortie médiatique pour exiger le renvoi du Directeur des ressources humaines (Drh), Alioune Thiam, a été prise de court par celui-ci. La Direction générale de la Chaine nationale qui a été jointe par téléphone, a annoncé que Racine Talla a déjà reçu les syndicalistes et leur a annoncé la démission, depuis le 31 janvier dernier, du Drh. Ce, au motif qu’il ne pouvait plus travailler avec ses désormais ex-collaborateurs, surtout avec cette situation délétère notée dans la boite. Le Dg de la Rts, selon les mêmes sources, a accepté sa démission et depuis, c’est Michel Diouf qui assure l’intérim.



Une information qui met fin à la volonté des syndicalistes de la Rts qui avaient prévu un Sit-in suivi d'une Assemblée générale extraordinaire dans l’après-midi de ce mercredi 05 Février 2020 au Triangle Sud.