Rse à Mbour et Thiès : 24 Asc dotées chacune d’un lot d’équipements sportifs et d’un soutien financier par l’Aibd.

Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd.Sa), Doudou Ka n’a pas seulement suivi les pas de ses prédécesseurs en matière de Rse (Responsabilité sociétale d’entreprise). Il a en effet ouvert une brèche qui a valu une énorme satisfaction aux membres de 24 Associations socioculturelles (Asc) des zones 8D de Keur Moussa (Thiès) et 14A de Diass (Mbour). Ces zones se trouvant à proximité de la plateforme aéroportuaire ont reçu, ce jeudi 9 septembre des équipements offerts par l’Aibd.Sa.



La remise de ces équipements sportifs aux présidents de ces associations de jeunes a eu lieu dans les locaux de la direction générale de l’Aibd. Et ce, en présence du maître des lieux, Doudou Ka. Une action initiée dans le cadre de la Rse qui a permis à ces bénéficiaires de disposer d’un lot de blousons sur lesquels sont inscrits les noms de chaque équipe, d’une enveloppe de 100 000 F et 2 ballons de football chacune, en plus d’une subvention d’un million de nos francs pour chacune des deux zones visées.



Lors de cette rencontre, M. Ka a magnifié la tenue de cette cérémonie dédiée aux jeunes. ’’On ne fait qu’assurer la continuité et tenter d’améliorer ce que nos prédécesseurs ont entamé’’,a dit le Dg de l’Aibd.Sa qui en a profité pour rappeler la volonté du président Macky Sall de faire de l’Aibd un hub aérien international. Un aéroport qui renferme tous les métiers de l’aviation. C’est dans cette perspective que le Dg dit s’être engagé à s’associer avec les populations de Keur Moussa et celles de Diass pour canaliser l’énergie des jeunesses. ‘’Nous voulons que ces jeunesses des localités environnantes soient conscientes de la chance qu’elles ont. Parce qu’il faudrait bien qu’elles se préparent à intégrer cette école aéronautique qu’on projette de construire. Je rappelle qu’il est retenu, pour chaque année, un quota réservé aux jeunesses de ces localités environnantes’’.



De même, ces projets d’envergure vont générer, selon lui, beaucoup d’emplois avec la création d’un centre de maintenance aéronautique, un nouvel aérogare fret, deux nouveaux hôtels, entre autres. Le Directeur général de l’Aibd a jugé opportun pour les jeunes habitant dans les localités riveraines concernées, de se préparer en mettant en adéquation, leurs compétences et les besoins actuels et futurs de la plateforme aéroportuaire.



‘’Il était important pour nous de vous réunir aujourd’hui, ici, dans le cadre de la Rse, pour débuter un partenariat sous le sceau du développement durable. On a entamé ce partenariat avec les Navétanes. On ne compte pas nous limiter aux sports, au football, à la culture, on a un potentiel énorme’’, a-t-il déclaré en évoquant des instructions fermes lui recommandant d’élaborer un schéma directeur d’aménagement péri-aéroportuaire. Ordre qu’il dit avoir déjà exécuté.



M. Ka dit compter ‘’sur les jeunesses des localités qui jouxtent la plateforme aéroportuaire pour relever le défi de ces projets gigantesques pour l’Aibd. Parce que vous le savez bien, le 29 avril dernier, le président de la République a validé, lors d’un conseil présidentiel, un grand projet de hub aérien avec 15 projets phares. Parmi ces projets, pratiquement 8 vont être réalisés au sein de la plateforme Aibd’’.



Il annonce d’ailleurs le démarrage prochain des travaux pour la construction de la gare du Ter. ‘’Dans 5 ans, l’aérogare va être doublée. Il y aura la gare Ter, les travaux vont démarrer bientôt’’, a-t-il dit. Ce dernier en a profité pour relever ‘’qu’il y a beaucoup de métiers qui n’existent pas au Sénégal, Thiès, à travers Diass va devenir un pôle aéroportuaire mondial. Donc toutes les industries aéronautiques seront là. Toute la technologie de l’aviation civile sera là’’.



Mais en entendant, il a dévoilé son ambition de construire un terrain de football doté d’un gazon synthétique dans la zone de l’aéroport pour doter les jeunes d'un terrain aux normes internationales.



Ousmane Diouf, un des présidents d’Asc qui a pris la parole, s’est félicité de cette remise d’équipements sportifs. ‘’Des initiatives de cette nature nous sont indispensables. Nous sommes très heureux. Et notre satisfaction est sans limite’’, a-t-il déclaré.