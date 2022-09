Royaume Uni : Liz Truss va succéder à Boris Johnson à la tête du parti conservateur

Avec la confiance des quelques 200.000 membres du parti conservateur, notamment les populistes qui avaient élu Boris Johnson en 2019, l’actuelle ministre britannique des affaires étrangères a été largement désignée comme celle qui succédera au Premier ministre. Liz Struss sera nommée à Downing Street par la reine Elizabeth II, ce mardi . Âgée de 47 ans, elle fait ses preuves en politique en 2010 en tant que députée, avant de gravir les échelons au sein du parti conservateur. Quatre ans plus tard, elle est nommée secrétaire d’État à l’environnement et en 2016, elle devient secrétaire d’État à la justice. « Merci de m’avoir donné votre confiance pour diriger le grand parti conservateur. En tant que leader, j’ai l’intention d'honorer les engagements que nous avons fait aux électeurs à travers le pays… », a-t-elle confié juste après sa désignation.





Liz Struss envisage de faire de ses priorités le pouvoir d’achat des citoyens britanniques et la question de l'énergie.