Routes impraticables, zones inondées ce samedi : Les pluies diluviennes sur Dakar freinent « encore » les activités !

Comme l’avait annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, de fortes pluies vont tomber dans la capitale sénégalaise durant le week-end. C’est ce qui est en train d’être observé depuis hier.



Ce matin, plusieurs zones de Dakar sont difficiles d’accès. La cause est évidente : après cette forte pluie ce samedi, plusieurs zones ont été à nouveau inondées.



L’Anacim a d'ailleurs annoncé que dans la journée du samedi, plusieurs zones du pays dont le littoral seront fortement arrosées.



Des pluies intermittentes au centre et surtout à l’Ouest avec un risque élevé particulièrement à Dakar ont été annoncées. L’alerte a été faite par l’Agence de la météorologie pour prévenir les usagers de la route de ne pas emprunter certaines voies dont la plupart mènent au centre-ville.



Dans certaines parties de la capitale comme la corniche et même Grand Yoff, les automobilistes sont invités à zapper ces zones envahies par les eaux de pluie. La zone de captage également, n’en parlons même pas ! Elle est bien sûr à éviter...