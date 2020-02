Rosso / Viol suivi de meurtre d'une fillette de 5 ans : Le présumé meurtrier arrêté

Les éléments de la direction régionale de sûreté urbaine de Rosso ont mis la main sur l’auteur présumé du viol et du meurtre de la fille âgée de 5 ans à Rosso la semaine dernière. Selon des informations recueillies par Dakaractu, le mis en cause a été arrêté dimanche dernier.



Nos sources informent toujours que le présumé auteur des faits est connu par les habitants du quartier N'Diourbel-Extension, situé non loin du palais de justice. Et que l'homme en question a, lui-même, reconnu les faits qui lui sont reprochés.