Rosso Sénégal : Six personnes arrêtées pour falsification de documents douaniers

La douane sénégalaise du bureau de la ville de Rosso a procédé à l'arrestation de six personnes.

Ces dernières sont accusées de falsification de documents douaniers et d’utilisation frauduleuse des cachets de la douane.

Selon nos sources, les mis en cause sont détenus au commissariat de la ville de Rosso en attendant leur passage devant le procureur en début de semaine prochaine.

Nos sources informent toujours que "les personnes arrêtées falsifiaient des documents relatifs aux déclarations de devises étrangères".

Une enquête est ouverte et les recherches se poursuivent pour trouver le principal instigateur de l’opération.