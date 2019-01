Rosso Sénégal : Les services de la douane sénégalaise dressent un bilan satisfaisant des recettes douanières couvertes dans l'axe Nord

Le directeur régional des douanes sénégalaises de l'axe Nord, le colonel Mbaye Ndiaye s’est félicité des résultats atteints par ses services en 2018.

Le colonel note une amélioration significative des recettes douanières couvertes dans la zone Nord. "Rien que l'année écoulée, les éléments du bureau ont couvert une recette de six milliards", se félicite le colonel Mbaye Ndiaye. Qui voit à travers ces résultats, le fruit d'une parfaite collaboration entre les différents services des douanes du bureau l'axe Nord.



Pour l'année 2018, les recettes douanières mobilisées dans tout le pays se chiffrent à 681 milliards 43 millions de francs CFA.

Selon le gouverneur de Saint-Louis, Aliou Aïdara Niang qui présidait la cérémonie de célébration de la journée internationale de la douane à Rosso Sénégal, ces résultats extrêmement importants enregistrés dans l'axe Nord s'expliquent par les échanges importants dans les frontières entre le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc et l'Europe du Sud.

Ceci qui montre, selon toujours le gouverneur, qu'il y a une obligation d'accompagner les échanges afin que les transporteurs qui traversent les frontières y passent moins de temps possible.

Pour rappel, le bureau de Rosso Sénégal du service des douanes a accueilli cette année la journée internationale de la douane édition 2019, célébrée sous le thème : "Des frontières smart pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises".