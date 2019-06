Rosso : Arrestation d'un ressortissant mauritanien avec de faux billets de banque

Un ressortissant mauritanien âgé de 25 ans a été arrêté ce mercredi, alors qu’il tentait d'entrer au Sénégal avec de faux billets de banque.

Tombé dans les filets des policiers au poste de contrôle de Rosso, l’individu portait par devers lui des coupures de billets de 10.000 francs Cfa d'un montant global de 770.000 F.

Une somme que le mis en cause avait cachée dans plusieurs parties de son corps en plus d’un cornet de chanvre indien qu’il détenait. Le Procureur de Saint-Louis est avisé et une enquête est ouverte, a appris Dakaractu.