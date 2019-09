Ross Béthio / Zahra Iyane Thiam pour une action plus efficace de l’État à l’endroit des acteurs de la microfinance

Le ministre de la microfinance, de l’économie solidaire et sociale, Zahra Iyane Thiam, a quitté le comité régional de Saint-Louis de ce lundi pour se rendre à Ross Béthio au cours de la journée afin de rendre visite aux groupements de femmes dans le secteur de la microfinance, notamment Sokhna Mame Bassine, bénéficiaire, présidente d’un puissant GIE qui a reçu un financement à hauteur de 135 millions.



Lors de cette rencontre, Mame Bassine a tenu à retracer les mécanismes d’une telle réussite avec de nouveaux emplois créés. Toutefois des difficultés ont été soulevées tout en espérant une solution de la part de la tutelle.



Quant au ministre Zahra Iyane Thiam, elle a déclaré : « nous sommes en tournée à Saint-Louis pour le partage de la ligue PLASEPRI mais également pour recueillir les préoccupations des populations. » À l’en croire, c’est avec cette méthode que l’action de l’État peut être plus efficace et adaptée aux besoins des acteurs…