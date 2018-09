Ronaldo devant le miroir du vestiaire : "Messi ne ressemble pas à ça"

"Miroir, mon beau miroir", la scène vous dit quelque chose? Une version revisitée s'est tenue dans le vestiaire de Manchester United à l'époque où CR7 étalait son talent à Old Trafford. Une anecdote qui figure parmi les passages marquants de la biographie de Peter Crouch intitulée "How to be a Footballer".



"En équipe nationale, Rio Ferdinand nous rapportait ce qui se passait à Man Utd avec Cristiano Ronaldo. Un jour CR7 se regarde nu dans le miroir, passe sa main dans ses cheveux et lance un 'Wow, je suis si beau.' Ses coéquipiers le charrient alors: 'Messi est un meilleur joueur que toi'. Ronaldo hausse les épaules avant de se mettre à rire: 'Oui, mais Messi ne ressemble pas à ça.'"