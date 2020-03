Ronaldinho serait entré au Paraguay avec un faux passeport.

Privé de passeport depuis près d’un an en raison d’une dette impayée, Ronaldinho s’était engagé en septembre dernier à payer son amende auprès de la justice pour retrouver sa liberté. L’ancien Ballon d’Or s’était alors entendu avec la justice brésilienne pour réduire la facture de 2,1 à 1,5 millions de dollars (1,36 millions d’euros) et s’était engagé à régler les sous dans 60 jours.



Force est de constater que l’ancien Parisien n’a pas réglé tous ses problèmes. Le natif de Porto Alegre, qui avait pourtant disputé un match caritatif au Mexique en décembre dernier, semble en tout cas de nouveau privé de son passeport puisqu’il serait entré au Paraguay avec deux faux passeports paraguayens au nom de Ronaldo de Assis Moreira et Roberto de Assis Moreira.



Ronaldinho a en effet été arrêté à Asuncion. Le parquet paraguayen a en effet ordonné arrestation du Brésilien et de son frère et les deux hommes ont été appréhendés à leur hôtel alors qu’ils devaient participer à un programme de soins de santé gratuits pour les enfants. La plainte aurait été déposée par les autorités aéroportuaires.