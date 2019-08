Romelu Lukaku règle ses comptes avec Man UTD : « Pogba, Alexis ou moi, c’était tout le temps l’un de nous trois »

Fraichement transféré à l’Inter de Milan en série A, Romelu Lukaku, règle ses comptes avec son ancien club, Manchester United. L’international Belge, estime avoir été injustement pointé d’un doigt pour tout et n’importe quoi.

À l’en croire, lui et ses deux coéquipiers Paul Pogba et Alexis Sanchez étaient les têtes de turc…

« Je ne pense pas être le seul qui jouait mal. Beaucoup de gens jouaient mal, mais il fallait trouver un coupable. Remettre la faute sur moi ? Pas de problème, vas-y, ce n’est que du football. Pogba, Alexis ou moi, c’était tout le temps l’un de nous trois », « On racontait beaucoup de choses sur moi, Rom va aller là-bas, l’entraîneur ne le veut plus, ils veulent le vendre. J’attendais que quelqu’un parle pour démentir. Mais, ce n’est pas arrivé. Puis j’ai discuté avec eux et je leur ai dit que le mieux était de se séparer. Je voulais juste un peu de protection, qu’ils disent que Rom ne va pas partir, qu’il va se battre pour sa place ou quoi que ce soit, cela n’est jamais arrivé », a-t-il ainsi conclu sur ce sujet.