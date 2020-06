Rome : Victime d’un vol, un sénégalais sauvagement battu par deux Algériens.

Un sénégalais de 38 ans dont l’identité n’a pas été dévoilée, a été victime du vol de son téléphone portable alors qu’il était dans le Tramway dans la nuit du Samedi au Dimanche.



Selon des informations de la « Corriere Del serra », alors qu’il était à bord du tram 14, le malheureux s'est rendu compte que son téléphone portable avait été volé par deux hommes qui, profitant de l'arrêt, venaient de descendre pour s'échapper.



La victime a pourchassé les voleurs et mal lui en a pris puisqu’il a été attaqué par les deux pickpockets qui l'ont frappé, d'abord avec des coups de pied, de poing puis avec une pierre. Il n’a dû son salut qu’à une patrouille de carabiniers de l'unité opérationnelle de la société Piazza Dante qui ont alpagué les deux voleurs.



Notre compatriote admis à l'hôpital « San Giovanni Addolorata » s’en est tiré avec une incapacité de travail de cinq jours. Le téléphone a été récupéré et restitué à la victime, tandis que ses agresseurs - deux citoyens algériens de 31 et 32 ans, tous deux ayant des précédents judiciaires ont été arretés pour vol qualifié aggravé et blessures corporelles, et ont été conduits à la prison de Regina Coeli.