Rome : Adji Rokhaya Wagne, une sénégalaise meurt coincée sous le métro

Une femme d’origine sénégalaise, Adji Rokhaya Wagne, est morte coincée sous les rames du métro ce matin à Rome en Italie.



La victime était âgée d'environ 35 ans. Elle est restée coincée sous la voiture avant de décéder peu après 11h15, heure locale. Les enquêteurs qui n’excluaient pas un cas d’homicide coupable, ont finalement plaidé pour un tragique accident après avoir examiné les images prises avec les caméras de la station.



La victime avait des problèmes de vision, indique le site « República » qui donne l’information. En regardant les images des caméras de surveillance, la police et les carabiniers ont constaté que la femme avait quitté le quai quelques instants avant l'arrivée du métro. Elle est tombée sur la piste avant de se lever pour tenter désespérément de remonter sur le quai. Une tentative vaine parce qu'entre-temps, le convoi l'a submergé. Le conducteur du véhicule, sous le choc, a confirmé aux enquêteurs qu'il n'avait vu la femme que dernièrement et qu'il n'avait pas été capable de freiner à temps.



Le procureur de Rome a cependant ouvert une enquête pour homicide involontaire.



Immédiatement, les nombreux parents de la femme qui sont venus lorsque la rumeur de l'incident s'est propagée, ont écarté l'hypothèse d'un suicide. Ils ont également indiqué que la femme vivait à Ladispoli depuis deux ans et qu'elle avait rendez-vous avec un avocat pour résoudre certaines questions concernant ses documents administratifs.



Le corps a été emporté par la police à la morgue vers 14h10.