« Roger Mendy était la référence du champion du monde Français Lilian Thuram. Rolland Courbis disait de lui que c’était le meilleur libéro… » (Doyen Laye Diaw)

Témoignant sur Roger Mendy au moment où ce dernier était considéré comme le meilleur libéro au monde et un des plus jeunes joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, le doyen Laye Diaw fait appel à l’histoire. « Roger est l’un des plus jeunes internationaux sénégalais. Son premier match face à la Guinée, il avait débuté comme latéral droit. C'est d’ailleurs lui qui avait marqué l’unique but du match »

Toujours selon Abdoulaye Diaw : « À l’époque où il évoluait à Monaco en France, Roger Mendy était la référence du défenseur Français Lilian Thuram. Il a fait de Thuram l’un des meilleurs défenseurs au monde. Pourtant à l’époque un certain Emmanuel Petit persistait à contester la suprématie de Roger. Il finira par reconnaître son talent. D’ailleurs Rolland Courbis disait de lui que c’était le meilleur libéro du monde... »