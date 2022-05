Riziculture : Le Fongip investit 100 millions pour accompagner les femmes du réseau Refan des régions du nord.

Le fonds de garantie des investissements publics a fait un gros coup d’investissement pour le compte des femmes du réseau Refan. La directrice du Fongip a décaissé cent millions de FCFA pour accompagner les femmes rizicultrices du Nord regroupées dans le cadre d'un Réseau,dénommé Refan.



Selon le document reçu, le réseau regroupe plus de 16 000 membres répartis dans les 3 régions du nord. « Ces vaillantes femmes, exerçant dans des secteurs d'activités aussi variés que l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, etc., sont venues des quatre coins de la zone pour recevoir cet accompagnement ».



Prenant la parole, Thérèse Faye Diouf, administrateur général du Fongip, note que « ce financement s'inscrit en droite ligne de l'ambition marquée du Chef de l’État, d'atteindre dans un horizon proche l'autosuffisance en riz et d'assurer l'autonomisation des femmes. »



Répondant à l’administratrice du Fongip, Korka Diaw, présidente du réseau a « rassuré que tout sera mis en œuvre pour le respect des délais de remboursement du prêt octroyé dans un contexte d'extension des activités du réseau... »