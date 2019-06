Riyad : La maquette de Sadio Mané exposée à l'entrée d'un hôtel éblouit Serigne Mbaye Thiam.

Décidément, l'international sénégalais Sadio Mané n'a pas des inconditionnels qu'en Afrique et au Sénégal. Dans un hôtel de Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite, une maquette du fils de Bambali exposée à l'entrée accueille les premiers venus. Et ce n'est pas le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement qui dira le contraire.

En mission dans ce pays du Golfe, Serigne Mbaye Thiam et sa délégation ont été éblouis de voir cette maquette d'un digne ambassadeur du Sénégal, exposée à l'entrée de l'un des plus grands hôtels de la capitale Saoudienne.

Ce qui rassure Serigne Mbaye Thiam qui invite les lions à plus de bravoure.

Rappelons que le ministre Serigne Mbaye Thiam est le fondateur du "douzième Gaïndé" en 1992, lors de la première coupe d'Afrique organisée en terre sénégalaise.