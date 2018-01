Risque de perturbations de l’année scolaire : « Il ne fait aucun doute que le gouvernement est en train de respecter sérieusement et méthodiquement ses engagements » (Mohamed Moustapha Diagne, DFC)

A la veille de perturbations dans le système scolaire, la direction de la formation et de la communication du MEN (DFC) est monté au créneau pour « apporter un certain nombre de clarifications et rétablir la vérité au nom du Ministère de l’Education nationale. » Son directeur, M. Mohamed M. DIAGNE, attire l’attention des organisations syndicales sur la nécessité « de se méfier et de se démarquer de ces fossoyeurs de l’école qui ne sont mus que par des objectifs politiques indécents et antipatriotiques. » Aussi, pour tenir informé le citoyen sénégalais des énormes efforts consentis par le gouvernement du Président Macky SALL en vue de pacifier l’espace scolaire et y garantir la qualité, l’équité et la transparence, le DFC a décidé de rendre compte à l’opinion publique des informations, portant sur l’état d’exécution des accords avec les partenaires syndicaux. Selon lui, « sur 33 points de revendications, 28 sont effectivement mis en œuvre, 3 sont en cours de traitement et 2 non pris en charge. » En conséquence, dit le DFC « il ne fait aucun doute que le gouvernement est en train de respecter sérieusement et méthodiquement ses engagements, malgré ses disponibilités financières limitées et l’énorme demande sociale émanant de tous les secteurs socio-professionnels. »