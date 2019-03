Les inquiétudes sur une soi-disant pénurie d'eau viennent d'être levées. Le tuyau Lg1 qui a été endommagé par la fourche d'un engin effectuant des travaux d'installation de Keur Momar Sarr 3 (KMS3) à Mékhé (Tivaouane) a été réparé. Les travaux de réparation ont pris fin vers 6 heures du matin et la remise en service est effective.

Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Mansour Faye, a fait le déplacement à Mékhé pour constater de visu l'état des travaux. « La situation va revenir à la normale ce soir. Tout au plus demain matin, et Dakar va retrouver son niveau d'eau... »