Riposte contre le Coronavirus : Abdoulaye Diouf Sarr « réclame » des fonds.

Face à l’évolution et à la menace du coronavirus, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, éprouve la nécessité d’une ressource financière et technique pour éradiquer l’épidémie de son terroir. Pour ce faire, dit-il, « ces ressources doivent être mobilisées dans les meilleurs délais ».







Présidant une réunion avec les partenaires techniques et financiers sur la réponse à l’épidémie à coronavirus, Abdoulaye Diouf Sarr dit être ouvert à toutes suggestions afin de rendre le dispositif mis en place par le gouvernement du Sénégal, plus performant mais aussi de réduire à néant les contaminations afin d’éviter tout décès lié au Covid 19.







Pour le ministre, l’atteinte de ces objectifs passera par le renforcement des moyens de surveillance et de détection, par la mise aux normes des centres de traitement à Dakar et dans toutes les autres régions, la mise à la disposition d’équipements de protection adaptés en particulier pour le personnel de santé, la disponibilité des médicaments et autres intrants. S’y ajoute l’acquisition d’outils de prélèvement, d’équipements de transports, le renforcement de l’information des populations et de la communication sur les mesures de préventions. Autant d’axes sur lesquels le Sénégal souhaite obtenir le soutien de ses partenaires pour gagner sa lutte au bénéfice des sénégalais et étrangers établis dans le pays.