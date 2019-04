En menaçant de se battre contre la réforme du Président Macky Sall en ce qu'elle envisage de supprimer le poste de Premier ministre,Yen a marre a réussi à mettre en colère les jeunes Mackystes du Sénégal. Selon Mamadou Libasse Basse, Secrétaire général de la Cojem, ''rien ne sera plus comme avant. Ce pays ne sera plus un jouet avec lequel des gens, financés par des lobbies, vont se servir pour se remplir les poches. Nous les avons entendu parler de 23 juin Bis, qu'ils sachent que nous sommes disposés à leur apporter la riposte qui sied. Nous parlons aussi bien à Y en a marre qu'à ses complices des Forces démocratiques du Sénégal et du Front pour une Révolution Anti-Impérialiste Populaire et Panafricaine. Nous savons qui sont derrière ces structures et nous leur donnerons la correction qu'ils méritent ''. Toujours au nom de ses camarades Apéristes, Mamadou Libasse Basse d'estimer que l'opposition est en train de perdre son temps en démarrant un nouveau combat.



'' Abdoul Mbaye refuse encore de digérer son limogeage par le Président Macky Sall. Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Me Madické Niang et Issa Sall ne se sont pas encore remis de leur débâcle lors de la dernière élection présidentielle. Les sénégalais voulant une efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques, ont donné une majorité absolue au Président Macky Sall. Et c'est pour être en phase avec son peuple que le Chef de l'État a décidé de tout bien faire et de le faire avec une certaine vitesse d'exécution. L'opposition est dépassée par le fast-track '', a conclu la Cojem dans sa déclaration...