Riposte Covid-19 / Rufisque : « La riposte ne saurait qu’être communautaire et les Asc incarnent ce concept » (ODCAV)

« Covid-19, Nagnou Ko Nawétane », est le concept mis en place à Rufisque par l’association "Arr Sa Bop, Arr Sa Kogne" et le mouvement Navétane, pour lutter contre la propagation de la maladie à Coronavirus. « La riposte ne saurait qu’être communautaire et les Asc incarnent ce concept. Dans tous les quartiers du pays, on y trouve forcément une Asc. À Rufisque les jeunes qui sont au sein de ces organisations se sont réunis en brigades de veille pour sensibiliser et contrôler le respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires », a annoncé Pape Momar Mboup, le Coordonnateur de ladite structure qui travaille en étroite collaboration avec l’ODCAV de Rufisque. Les Asc, à l’image de celles de Jakarlo et des cités de Rufisque 2, ont effectué d’autres activités comme le nettoyage des mosquées et des écoles. Selon Mamadou Diouf Mbengue, le président de l’ODCAV de Rufisque, « on a su monter dans chaque Asc une brigade composée de 10 volontaires, grâce à l’aide du préfet du département de Rufisque, le président du conseil départemental, le maire de la ville de Rufisque, qui au sein du comité départemental de lutte contre les épidémies, n’ont ménagé aucun effort pour soutenir ce projet. Avec les autres entités qui composent le mouvement Navétane national, nous comptons pérenniser ces actions citoyennes pour combattre à la base cette pandémie », ajoutera-t-il lors d’une visite organisée dans les quartiers de Rufisque Nord pour contrôler de visu le dispositif mis en place par les ASC.