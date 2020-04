Riposte Covid-19 : Le Port Autonome de Dakar offre un important don en produits alimentaires et sanitaires à l’Ile de Gorée

Dans le cadre de la riposte au covid-19, le Port Autonome de Dakar à travers son directeur général Aboubacar Sédikh Bèye, a offert ce vendredi 24 Avril 2020, un important don composé de produits alimentaires (riz, huile, lait, sucre) et sanitaires (savons et produits de détergents) à la commune de Gorée. La cérémonie de réception du don a eu lieu à la place publique de l’ile de Gorée en présence du Directeur Général du Port Autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye, accompagné notamment, par l’administrateur délégué de la liaison Dakar-Gorée, Massata Fall et du maire de Gorée Me Augustin Senghor accompagné de son conseil municipal.

Ce dernier dans un communiqué rendu public à l’issue de la remise de ce don, a tenu à faire savoir que ce don « exceptionnel que le Directeur Général Aboubacar Sédikh Bèye a fait parvenir via l’administrateur délégué de la liaison maritime Dakar-Gorée, est un geste magnifique à l’endroit des populations de Gorée. Surtout que le contexte actuel que traverse le pays rend encore plus majestueux l’acte posé par le Directeur Général du Port autonome de Dakar. Quand je parle, c’est au nom des 1800 Goréens qui vivent dans l’île et les Goréens de la diaspora »

Le Directeur Général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Bèye a quant à lui indiqué que ce don à l’endroit des populations Goréennes est un devoir d’assistance, d’accompagnement parce que Gorée, c’est la porte d’entrée du Sénégal, mais aussi du port Autonome de Dakar qui est partie intégrante de l’île.

« Nous sommes ce vendredi sur l’ile pour accompagner la riposte contre cette pandémie mondiale. Nous sommes fiers des résultats de Gorée qui doivent être un exemple pour le Sénégal. Le président de la République nous a demandé de ne lésiner sur aucun effort pour appuyer le pays dans le cadre de cette lutte contre le covid19 » dira M Béye. En dehors de cet accompagnement, a-t-il poursuivi, « le commandement des sapeurs-pompiers du Port Autonome de Dakar qui vient d’être installé est doté d’équipements de secours de standard international. En effet, Monsieur le Président de la République a mis à la disposition des sapeurs-pompiers du PAD notamment, des vedettes-ambulances et de secours incendie qui vont renforcer la sécurité et la sûreté au PAD » et de l’île. Nous sommes prêts à travailler avec vous, M. le maire et votre équipe municipale », dira en conclusion le DG du PAD...