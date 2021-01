Rififi à Yoff : Bataille rangée et accusations de malversations contre Abdoulaye Diouf Sarr

Mamadou Guèye, Président du Mouvement pour la Rénovation des Valeurs (MRV, mouvance présidentielle) et candidat à la Mairie de Yoff a été accueilli dans la commune par une forte mobilisation du camp du maire actuel Abdoulaye Diouf Sarr. Ces derniers ont empêché la tenue de la distribution de masques et produits phytosanitaires, qui était prévue par Guèye au Rond-Point de Yoff. S’en est suivi une intifada qui a causé beaucoup de blessés. D’après Mamadou Guèye, « Yoff va très mal » et son maire est coupable de nombreuses malversations...