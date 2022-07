Richard Toll : Me El Hadj Diouf adoube la jeunesse du Walo et traite Ousmane Sonko de bandit.

Décidément Maître El Hadj Diouf ne rate aucune occasion pour tirer sur Ousmane Sonko. Présent dans la caravane de la tête de liste nationale de BBY qui bat pleinement sa campagne à l'intérieur du pays, Me El Hadj Diouf s'est encore attaqué frontalement au leader du Pastef. Prenant la parole lors du meeting départemental de BBY à Richard Toll, l'avocat traite Ousmane Sonko de "bandit".

"Il y a des gens qui passent leur temps à construire le pays et d'autres qui passent leur temps à déconstruire. Le bâtisseur, le réalisateur, le révolutionnaire, l'homme qui modernise le Sénégal, le visionnaire, c'est le président Macky Sall. Il a désenclavé la Casamance avec la construction du Pont de Farafégni. Après la construction des routes, il a mis fin à la rébellion et aujourd'hui, il n'y a plus de rebelles en Casamance. Toutes les bases rebelles ont été démantelées. Mais aujourd'hui il y a un gars qui n'est pas content de ce que le président fait pour la Casamance, pour sa cohésion et la stabilité du pays... C'est un bandit... C'est un bandit", a lancé Me El Hadj Diouf.

S'adressant aux jeunes du Walo, la robe noire invitera la jeunesse à sanctionner Ousmane Sonko et la coalition Yewwi Askan Wi pour les législatives. Car ce dernier est allé vilipender le Sénégal devant la CPI. "Vous la jeunesse que je vois ici, vous n'êtes pas avec ce bandit. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse croire que vous êtes avec ce bandit. Ce n'est pas vrai ne l'acceptez pas. Ousmane Sonko est allé vilipender le gouvernement du Sénégal à la CPI pour dire que le gouvernement sape la cohésion sociale. Ce qui est très grave. Mais la CPI l'a bonnement débouté. C'est pourquoi le 31 juillet, j'invite la jeunesse à se mobiliser pour montrer que vous êtes avec le président Macky Sall pour l'avenir du pays et pour un Walo qui gagne", a conclu Maître El Hadj Diouf...