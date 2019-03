Richard Toll : Le président Macky Sall invité à développer le département de Dagana avec des partenaires sérieux en mettant l'accent sur l'agriculture et l'industrie

Considéré jusque là comme le grenier de l'agriculture sénégalaise, les priorités du département de Dagana pour ce second mandat du président Macky Sall restent le développement agricole et industriel.

C'est dans ce sens que les cadres de la coalition Benno Bokk Yakaar invitent le président Macky Sall à développer ce département en mettant l'accent sur ces deux secteurs avec l'implication de partenaires sérieux.

Par ailleurs, ces cadres invitent l'opposition à répondre à l'appel au dialogue du chef de l'État. "L'opposition a intérêt à répondre à l'appel du président Macky Sall", soutient Madické Mbodj, coordinateur départemental du comité électoral de Dagana. Car estime t-il toujours, "le Sénégal est un pays de dialogue, et le pays nous appartient tous. Il faut apprendre à aller de l'avant, dépasser certains niveaux et accepter l'appel du chef de l'État pour le bien être de tous".

Dans un autre registre, les cadres de la coalition présidentielle de Dagana rejettent toute idée de briguer un troisième mandat pour le président Macky Sall. Car selon ces cadres, "les texte sont tellement clairs que le président Macky Sall n'a pas besoin de briguer un troisième mandat et il ne le fera pas. Maintenant il va travailler sans gêne à prendre des décisions qui vont renforcer nos institutions", précisent ils.

Les cadres de la coalition Benno Bokk Yakaar s'exprimaient lors d'une rencontre d'évaluation de la campagne électorale dans leur département.