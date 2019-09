Richard Toll : Khalil Diop lance une campagne de reboisement d'arbres dans la ville

Sous l'initiative de Khalil Diop, conseiller municipal de la ville de Richard Toll, les associations sportives et culturelles, une partie de la population de Richard Toll et certains notables ont procédé à la cérémonie de lancement de la campagne de reboisement d'arbres dans toute la commune.

Selon Khalil Diop, l'initiateur de cette action citoyenne, l'objectif est de promouvoir la préservation de l'environnement en incitant davantage la population à reboiser des arbres.

Il estime également que cette campagne sera déroulée dans tous les quartiers de la commune de Richard Toll, notamment dans les lieux publics et les écoles...