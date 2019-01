Richard Toll/CSS : "La vente du sucre a repris mais timidement " (Yahya Tandiang)

La décision des autorités sénégalaises autorisant l'importation du sucre au Sénégal avait fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la région Nord ces derniers jours.



Pour montrer leur indignation face à cette décision les responsables de la Compagnie Sucrière Sénégalaise avaient initié une vaste mobilisation suivie d'une marche populaire au mois de décembre dernier.



Aujourd’hui l’heure est au bilan pour mesurer l’impact de cette décision sur la vente du sucre à la compagnie sucrière sénégalaise. Si l'on se fie aux propos du responsable de la communication et de la ressource humaine de ladite société, cette décision a impacté négativement la vente du sucre au niveau de la CSS.



"En début de campagne, on a été confronté à des problèmes liés à la décision du gouvernement sénégalais d'autoriser l'importation du sucre. C'était vraiment compliqué pour nous, surtout au moment du démarrage de la campagne. Aujourd'hui on a une production moyenne de 800 tonnes par jour, et la vente du sucre a démarré à la compagnie sucrière sénégalaise mais timidement", informe Yahya Tandiang, le responsable de la communication et de la ressource humaine.



Le responsable invite à cet effet les autorités sénégalaises à protéger davantage la société. " Nous lançons un appel à tout le monde à protéger cette entreprise car elle fait plus de 8.000 salariés soient plus de 7.000 familles couvertes".



Yahya Tandiang rassure par ailleurs que la campagne se déroule très bien et les objectifs sont fixés à plus de 140 milles tonnes d'ici le mois de Juin prochain.



Il s’exprimait en marge de la traditionnelle cérémonie de remise d’équipements sportifs aux différentes ASC de la commune de Richard Toll...