Richard Toll / Blocage du complexe sportif par le maire : " On ne comprend pas l'attitude du maire. Nous nous dresserons contre sa délocalisation au prix de nos vies" (Khalil Diop)

Un plan d’urbanisme de 16 hectares, c'est l'espace qui a été octroyé à la fondation Marie Louise Mimran pour abriter un parcours sportif sur le site réservé à une Zone d’aménagement concerté (Zac). Mais la municipalité a tout simplement refusé de signer le protocole devant lier les deux parties et pour cause.

Ce que déplore le conseiller municipal de Richard Toll, Khalil Diop. Le conseiller se dit surpris par le comportement du maire de Richard-Toll qui accuse la Fondation Marie Louise Mimran de ne pas respecter ses engagements dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction d'un complexe sportif. "C’est inadmissible! J’étais sur le terrain avec les jeunes, la semaine dernière et la vérité est que Richard-Toll est très pauvre en infrastructures sportives. La CSS a toujours été aux côtés des populations lorsqu’il y a une exigence sociale à prendre en charge. Elle a engagé plusieurs infrastructures de cette nature dans le passé au profit des populations".

Mieux, Khalil Diop accuse le maire d'avoir violé la délibération du conseil municipal. " Une délibération a été faite par le conseil municipal pour affecter ce terrain à la compagnie sucrière. L'extrait de la délibération a été signé par le maire le 18 Février 2017 et a été approuvé par le préfet du département de Dagana le 21 Avril 2017. Le ministre du renouveau et du cadre de vie d'alors, Diène Farba Sarr, avait lui aussi donné son accord le 12 Mars 2018. Et le maire avait à son tour envoyé une lettre à la compagnie sucrière en date du 02 Juillet 2018 pour lui demander de démarrer les travaux. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comprendre l'attitude du maire, au moment où une enveloppe de 150 millions de francs est mise à la disposition de la première tranche des travaux".



Khalil Diop invite le maire à respecter ses concitoyens. "Il faut qu’il arrête et qu’il respecte les institutions et les populations de Richard-Toll. D’autres communes voisines proposent une assiette foncière pour récupérer le projet. Et il n’est pas question que ce complexe quitte notre localité. Nous nous dresserons contre sa délocalisation au prix de nos vies".

Toutes nos tentatives d'avoir la réaction du maire Mame Amadou Diop sont restées vaines. Affaire à suivre…