Richard Toll / Affaire du complexe sportif : Le conseil municipal opte pour l'arrêt des travaux et exige le respect de l'assiette de substitution...

Même si le débat a été très houleux au début entre les conseillers, le conseil municipal de la commune de Richard Toll a statué sur l'affaire du fameux projet de construction du complexe sportif dans la commune de Richard Toll. Réuni en assemblée générale ce Samedi, le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas commencer les travaux dudit parcours sportif, le temps de régler les préalables qu'il faut.

Lors du conseil municipal convoqué sur la question et qui avait suscité quelques polémiques dans la capitale du Walo, le conseil municipal exige le respect de l'assiette de substitution avec un cahier de charges très clair et un acte de donation sans condition. Une décision qui réconforte le maire Mame Amadou Diop qui estime « qu'il n'y jamais eu une clause de convention entre la mairie de Richard Toll et la compagnie sucrière. Mais seulement des gens qui n'ont rien compris sur cette affaire ont voulu agiter la question ».

À rappeler que ce conseil municipal s'est tenu en présence du Préfet du département de Dagana, M. Fary Sèye...