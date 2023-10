Revue de l’ACTU de la semaine : situation sanitaire de Sonko, les biens du président Senghor et arrestation d’étudiants au menu

L’actualité de la semaine a été dominée par le dossier sanitaire de l’opposant Ousmane Sonko admis aux urgences. Les quotidiens ont également beaucoup épilogué sur les biens de l’ancien président Léopold Sédar Senghor acquis par l’Etat du Sénégal. L’affaire Falla Fleur a aussi été au centre de l’actualité.



Ce jeudi 26 octobre, le tribunal de Dakar a officiellement rendu son verdict dans l'affaire Falla Fleur, l'activiste et journaliste de formation accusée « d'atteinte à l'insurrection » en raison de ses posts Facebook datés du mois de juin, lors des trois jours de manifestations à la suite de la condomnation de l'opposant politique Ousmane Sonko. De son vrai nom Ndèye Fatou Fall, la militante de l’ex Pastef se retrouve donc condamnée à trois (3) mois de prison ferme pour le délit de « Provocation à un attroupement ». Elle a été relaxée pour le délit d’appel à l’insurrection.



Sonko dans une situation précaire.



En politique, l'état de santé de l'opposant et candidat à la candidature à l’élection présidentielle, Ousmane Sonko attise beaucoup d'inquiètude. Le 17 octobre, l’adversaire du régime de Macky Sall a décidé de reprendre sa grève de la faim en soutien aux femmes détenues de la prison du Camp Pénal qui protestaient contre leur condition de détention. Malheureusement, Ousmane Sonko sombrera dans un léger coma le 23 octobre, et se reveillera ce même jour. N'empêche que sa santé demeure alarmante, d'où son évacuation en service de réanimation du pavillon spécial de l’hôpital Principal. Dans les jours qui ont suivi, il sera également révélé de source anonyme, une lettre d'information de l’administration pénitentiaire alertant sur la situation médicale de l'opposant. Une action qui viole les droits du détenu, selon le procureur de la république, qui a informé à travers un communiqué l'ouverture immédiate d'une enquête pour identifier les auteurs de cette publication sur la toile et toutes personnes impliquées aux fins d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre.



Prolongation de la fermeture de l’UCAD.



En éducation, la situation se corse pour les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop. Ce lundi, une manifestation a pris place au sein et en dehors de l’établissement pour exiger l'ouverture de l'Université. Cette protestation a conduit à l'interpellation de 25 étudiants. Ces arrestations se sont faites lors de confrontations avec les forces armées qui a perturbé les cours dans certaines régions du pays notamment à Mbour, à Dakar, à Kaolack et à Diourbel, selon des sources médiatiques.



Les biens de Senghor acquis par l’Etat.



Trois stylos plumes en or, un briquet en or, un poudrier en or, des colliers et des bracelets en vermeille, mais aussi des médailles et des décorations officielles, entre autres objets de valeurs. Au total, il s’agit de 41 objets ayant appartenus au défunt Chef d’Etat sénégalais, Léopold Senghor et à sa femme Colette Hubert qui ont été acquis par l’État du Sénégal, pour une somme de 244 000 euros à plus de 160 millions FCFA. Il a été planifié que tous ces biens soient vendus aux enchères dans l’Hôtel des ventes de la ville de Caen, en France le 21 octobre.



Alerte sur des médicaments contre le rhume.



Un avertissement sanitaire de la part de

L’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP) a été fait en cours de semaine sur l’utilisation de médicaments contre le rhume. L’ARP recommande d'éviter de prescrire, de conseiller et même d'utiliser les médicaments à base de pseudo éphédrine par voie orale en cas de rhume, de grippe ou d'allergie. En effet, d'après un communiqué de l'agence, sa consommation a de forte possibilité de conduire à des événements indésirables très graves.



Sadio Mané, nouveau patron d’un club.



En sport, le maire de Bourges a cru à une blague mais pourtant c'est un fait bel et bien avéré : le club de Bourges 18 a officialisé, mercredi, un partenariat d'envergure avec la star planétaire Sadio Mané. A partir du 1er janvier 2024, l'attaquant sénégalais d'Al-Nassr deviendra officiellement le propriétaire du club et entendra y développer un véritable projet sportif et sociétal. Un geste humblement salué par le très célèbre joueur de foot et son coequipier en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo.



Les nouveaux développement internationaux nous mènent en Corée du Nord et en Mauritanie.



En Mauritanie, l'ancien président du pays, Mohamed Abdel Aziz encourt une condamnation à 20 ans de prison ferme selon une réquisition du procureur pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Selon le magistrat Ahmed Moustapha, l'accusé a accumulé une très grande fortune que ses revenus légaux ne peuvent justifier. Il exerçait des activités commerciales incompatibles avec ses fonctions de Président de la République. Tout cela constitue un enrichissement illicite condamné par la loi.



La Corée du Nord ferme son ambassade en Ouganda, mettant ainsi un terme à un demi-siècle de présence diplomatique dans un de ses plus anciens alliés en Afrique. Cette décision a été annoncée après une rencontre entre le président ougandais Yoweri Museveni et l’ambassadeur nord-coréen Jong Tong Hak. La Corée du Nord a établi des liens avec l’Ouganda peu après l’indépendance de l’ancienne colonie britannique en 1962 et a soutenu le dictateur Idi Amin Dada lors de sa prise de pouvoir en 1971, avec des armes et des formations militaires. Après la prise de pouvoir de Museveni en 1986, Kampala et Pyongyang avaient signé des accords de coopération, la Corée du Nord fournissant donc en armes, équipements militaires et formations aux forces de sécurité ougandaises. Mais en mai 2016, l’Ouganda avait indiqué cesser cette coopération militaire après l’imposition par l’ONU de lourdes sanctions contre la Corée du Nord en raison de son programme nucléaire.