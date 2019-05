Revue annuelle du Paquet : un satisfecit dans la prise en charge de la petite enfance

C’est un bilan positif que la directrice générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout Petits a relevé dans la revue annuelle du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence (Paquet) du secteur de l’éducation et de la formation ouverte ce vendredi à Dakar.

Thérèse Faye Diouf qui a pris part à la rencontre qui évalue les résultats de l’année 2018 du programme visant à réajuster les options éducatives, a magnifié la prise en compte de la petite enfance à travers le ministère tutelle en charge de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.

Par ailleurs, elle s’offusque de la part allouée par les partenaires techniques et financiers qu’elle juge faible et plaide pour plus d’efforts dans la mobilisation des ressources.