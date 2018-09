Révocation de Khalifa Sall / Sonko se lâche : « La méchanceté et la lâcheté ont un visage et un nom au Sénégal »

Le Président de Pastef Ousmane Sonko n’est pas allé par quatre chemins pour condamner la révocation de Khalifa Sall à la tête de la mairie de Dakar. Il a ainsi dénoncé un acte lâche et méchant.

« La méchanceté et la lâcheté ont un visage et un nom au Sénégal. - Le 29 août 2016 il s'envolait pour le Kenya après avoir signé le même jour le décret de radiation de l'inspecteur des impôts Ousmane SONKO. Un mois plus tôt, le 25 juillet 2016, il prenait un décret pour mettre fin par anticipation aux fonctions de madame Nafi Ngom Keita, présidente de l'OFNAC - le 18 avril 2018, il s’envolait pour la France après avoir fait convoquer la plénière de l'Assemblée nationale pour une validation mécanique de son « parrainage ». Il s'y fera enfariner et humilier ;- le 31 août 2018, il reprend les airs pour la Chine, après avoir signé son décret de tentative de confiscation de la volonté populaire qui a légitimé Khalifa SALL comme maire de Dakar : dernier acte d'une honteuse cabale pour la liquidation politico-judiciaire d'un adversaire craint » rappellera t’il.

« Tout ou presque a été dit sur le caractère illégal, lâche et bêtement méchant de ces affaires qui ne sont qu'un échantillon non exhaustif dans le répertoire d'un homme obsédé par un second mandat et hanté par sa gouvernance nébuleuse. Plus lâche encore est cette propension à fuir le pays après y avoir instauré des tensions vives. Un de ces jours, une de ces fuites sera sans retour »menace Sonko qui, pour finir, s’est inquiété « de l'atonie et l'apathie des Sénégalais face au monstre hideux »